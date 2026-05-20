Aston Villa taraftarları final için Beşiktaş Park'ta

UEFA Avrupa Ligi finalini tribünden takip edecek Aston Villa taraftarları Beşiktaş Park'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Aston Villalı taraftarlar da takımlarını Dolmabahçe'de destekleyecek. Beşiktaş Park etrafında toplanan taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından saat 19.00 itibariyle tribünlere girmeye başladı. - İSTANBUL

