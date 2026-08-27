Aston Villa, Goretzka'yı Kadrosuna Kattı
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Alman milli futbolcu Leon Goretzka ile serbest oyuncu statüsünde sözleşme imzaladı. Bayern Münih'te 7 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 312 maçta 51 gol kaydetti.
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Alman milli futbolcu Leon Goretzka'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Goretzka ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Goretzka, Bochum, Schalke 04 ve son olarak Bayern Münih'te forma giydi.
Bayern Münih kariyerinde 7 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla 312 maçta 51 gol kaydetti.
Kaynak: AA