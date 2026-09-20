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Asrın Rodi Pak ve Slider Endurance, EWC Fransa ayağına kaza nedeniyle veda etti

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Asrın Rodi Pak ve Slider Endurance, EWC Fransa ayağında ilk 14 saatte başarılı bir performans sergiledi. Gece seansında 7. virajda meydana gelen kaza sonrası motosiklet ağır hasar gördü; ekip yarışa devam edemedi, pilotların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak ve takımı Slider Endurance, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (EWC) Fransa ayağına bir kaza nedeniyle veda etti.

Fransa'da düzenlenen yarışta Asrın Rodi Pak ve Slider Endurance, ilk 14 saatte başarılı bir performans sergiledi.

Gece seansında 7. virajda meydana gelen kazanın ardından motosiklette ağır hasar oluştu. Bu nedenle Fransız ekip yarışa devam edemedi.

Slider Endurance tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Milli sporcu Asrın Rodi Pak ve Slider Endurance, yarışın ilk bölümündeki başarılı tempolarına rağmen yaşanan kaza nedeniyle organizasyonu tamamlayamadı.

Kaynak: AA
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