Aslan transferde kaldığı yerden devam! Galatasaray'a sihirli ayak

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Galatasaray, ara transfer dönemi için de kolları sıvadı. Sarı-kırmızılı ekip, orta sahaya yaratıcı bir oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor. Yönetimin hedefindeki isim ise Rusya Premier Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çeken Eduard Spertsyan oldu.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR, GALATASARAY DEVREDE

Krasnodar forması giyen 25 yaşındaki Ermeni futbolcu, sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesini tamamlayacak. Uzun süredir Galatasaray'ın radarında bulunan ve Okan Buruk'un da beğenisini kazanan Spertsyan, Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği için sözleşmesini yenilememe kararı aldı.

Bu gelişme, sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi. Galatasaray'ın ocak ayında Krasnodar'a resmi teklif yapacağı ve transferi erkenden sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Rus kulübü de oyuncusundan bonservis geliri elde etmek istediği için tekliflere açık kapı bırakıyor.

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA

Orta sahanın merkezinde, 10 numara pozisyonunda ve gerek duyulduğunda kanatlarda da görev yapabilen Eduard Spertsyan; top taşıma, kilit pas, şut ve duran toplardaki etkinliğiyle öne çıkıyor. Oyun görüşü ve skor katkısıyla dikkat çeken genç futbolcu, özellikle duran toplarda fark yaratmasıyla tanınıyor.

AVRUPA DEVLERİ DE RADARDA

Galatasaray'ın bu transferde rakipsiz olmadığı da belirtiliyor. Sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle birçok Avrupa kulübü Spertsyan'ı takibe aldı. Geçtiğimiz yaz döneminde Fransız devi PSG'nin de oyuncuyla ilgilendiği, ancak transferin gerçekleşmediği biliniyor.

İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Krasnodar altyapısından yetişen ve kariyerinde sadece bu kulübün formasını giyen Eduard Spertsyan, performansıyla dikkat çekiyor. Şu ana kadar 159 maçta 49 gol, 42 asist üreten yıldız futbolcu, bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 4 gol ve 10 asist ile takımını sırtlamaya devam ediyor.