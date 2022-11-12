Aslan gövde gösterisi yaptı! Galatasaray, Başakşehir'i 7 golle geçti

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, 1 gol-1 asist; Kerem Aktürkoğlu ise 3 gol ile maçın parlayan yıldızı oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.