Üye Girişi
Haberler

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yendi. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 9 yıl aranın ardından dış sahada yenmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiyi sarı-kırmızılılar kazandı.

AL-MUSRATI KENDİ KALESİNDE ATTI

Mücadele golle başladı. İlk dakikada kullanılan köşe vuruşunda Torreira ön direkte topuğuyla pasını çevirdi. Kale önündeki Al-Musrati topu kafayla kendi ağlarına yolladı. Galatasaray 1-0 öne geçti.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi

TARİHE GEÇTİ

Al Musrati'nin kendi kalesine attığı gol Galatasaray'ın, lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken derbi golü oldu. 1 dakika 29 saniye.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi

COLLEY KIZARDI

89. dakikada karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Omar Colley'e Barış Alper'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gösterdi. Halil Umut Meler, görüntüleri izlemesinin ardından Omar Colley'e kırmızı kart gösterdi.

Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi

BAŞKA GOL OLMADI

Kıran kıran geçen maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar liderliğini de devam ettirdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Siklamen adlı bitkinin diğer adı nedir? Siklamen bitkisi nedir, ne için kullanılır? Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil kaç yaşında, ne iş yapıyor? Necla Karahalil İnstagram hesabı ne? Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi kimdir, adı ne? Esra Erol hangi takımı tutuyor? Esra Erol hangi takımı destekliyor? Bugün hangi sınav vardı? 3 Mart Pazar bugün hangi ÖSYM sınavı yapıldı? MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024! MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ? Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI: Galatasaray – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki! Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı? Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı? Atletico Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Betis maçı nereden izlenir? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir?
500

Yorumlar (12)

Zohan Coharyan:

Şikebahçe bu maçın sonucunu beğenmedi.

67
44
yanıtYanıtla
Mustafa Kaya:

Fenev Ağlamaaaaa :D

yanıt10
yanıt12
Perwer:

Onca genç ve heyecanı olan teknik direktör dururken takımın başına 75 yaşında ve İkinci emekliliğini yaşayan bir adamı getirip golcü olarak da Muleka diye bir amatör lig futbolcusunu oynatarak maç kazanmayı mı bekliyorsunuz? Bu ne kadar üstün bir futbol zekasıdır?

yanıt4
yanıt2
Perwer:

Cim bomboklulara İnat Bu sezon Fenerbahçe şampiyon olacak.

yanıt4
yanıt10
Mustafa Kaya:

FB naneyi yedi şimdi

66
29
yanıtYanıtla
tamer durmaz:

Fb niye naneyi yesinki gs zaten şampiyon olacak bunu herkez biliyor federasyon hakemler bu devren illaki dönecek ama ne zaman biz görebilecekmiyiz bilmiyorum

20
43
yanıtYanıtla
Mustafa Kaya:

hakemleri FB iyi bilir mesela gecen haftaki el pozisiyonu mesela yani :D gecmiş olsun kardeşim busenede olmadı trabzonun eline düştü FB biliyorsun Trabzondan cıkış yok

yanıt6
yanıt5
Zübeyir Kıvrak:

GOLÜ ATAN GALATASARAYDAN TRANSFER OLMUŞ OLMASIN ?????????????????

17
16
yanıtYanıtla
AYHAN BAYRAK:

Beşiktaş kendi kendini yendi çok yazık şikegs

7
5
yanıtYanıtla
Salih Kandıralı:

Futbol şeytan oyunudur, kumardır ve her pislik vardır. Ama seyretmesi zevklidir. Bakın keyfinize.

6
1
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title