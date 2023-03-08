Aslan'dan beklenmedik transfer açıklaması! Galatasaray ve PSV resmen el sıkıştı

Galatasaray, sezon başında PSV'ye kiralık gönderdiği Patrick van Aanholt'un 1 yıl daha kiralandığını duyurdu. Galatasaray ile sözleşmesi önümüzdeki sezon tamamlanacak Hollandalı futbolcu, bu süreyi Hollanda ekibinde geçirecek.