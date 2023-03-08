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Aslan'dan beklenmedik transfer açıklaması! Galatasaray ve PSV resmen el sıkıştı

Spor Haberleri

Aslan'dan beklenmedik transfer açıklaması! Galatasaray ve PSV resmen el sıkıştı

Galatasaray, sezon başında PSV'ye kiralık gönderdiği Patrick van Aanholt'un 1 yıl daha kiralandığını duyurdu. Galatasaray ile sözleşmesi önümüzdeki sezon tamamlanacak Hollandalı futbolcu, bu süreyi Hollanda ekibinde geçirecek.

Galatasaray, sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt'un Hollanda kulübü PSV Eindhoven'a geçici transferi konusunda 1 yıl daha uzattığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Aslan'dan beklenmedik transfer açıklaması! Galatasaray ve PSV resmen el sıkıştı

"ANLAŞMAYA VARILDI"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

SÜREYİ PSV'DE DOLDURACAK

Galatasaray'la mukavelesi 2024'te dolacak olan Aanholt, bu süreyi Hollanda ekibinde dolduracak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray PSV Spor Haberler

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