Aslan, Barcelona'yı salladı ama yıkamadı! Galatasaray, Avrupa Ligi'ne veda etti
- Güncelleme:
Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti. İspanya'daki maçta rakibiyle golsüz berabere kalan temsilcimiz, İstanbul'da Marcao'nun golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Pedri ve Aubameyang'ın golleriyle galibiyete uzanan Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.
Galatasaray ile Barcelona, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol devi 2-1 kazanırken, temsilcimiz Avrupa Ligi'ne veda etti.
MARCAO, GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ
Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray, 28. dakikada Marcao'yla öne geçti. Bu dakikadan itibaren oyunda hakimiyet kurmaya başlayan Barcelona, 37. dakikada Pedri'yle skora dengeyi getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarı temsilcimiz kendi yarı alanından çıkmakta oldukça zorlandı.
AUBAMEYANG SKORU BELİRLEDİ
49. dakikada Aubameyang, Barcelona'yı öne geçiren golü attı. Nef Stadı'nda başka gol olmayınca Barcelona maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray ise Avrupa Ligi'ne veda etti.
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022