Aslan'a sahasında soğuk duş! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak kupaya bu turda veda etti.
Süper Lig devi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.
MARCAO ATTI
Mücadelenin 6. dakikasında konuk ekip Fatih Karagümrük, Marcao'nun kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
MENDES FİŞİ ÇEKTİ
Mücadelenin 85. dakikasında sağ kanattan topla birlikte çıkan Emre pasını Mendes'e verdi. Mendes'in gelişine vuruşu uzak direkten ağlarla buluştu. Durum 2-0 oldu.
KARAGÜMRÜK TURLADI
Mücadelenin geri kalan anları kıran kırana geçse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fatih Karagümrük tur altayan taraf oldu.
RAKİP TRABZONSPOR
Mücadeleyi kazanan Fatih Karagümrük yarı finalde, RAMS Başakşehir'i eleyen Trabzonspor ile mücadele edecek.