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Aslan'a sahasında soğuk duş! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak kupaya bu turda veda etti.

Süper Lig devi Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı.

MARCAO ATTI

Mücadelenin 6. dakikasında konuk ekip Fatih Karagümrük, Marcao'nun kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Aslan'a sahasında soğuk duş! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

MENDES FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin 85. dakikasında sağ kanattan topla birlikte çıkan Emre pasını Mendes'e verdi. Mendes'in gelişine vuruşu uzak direkten ağlarla buluştu. Durum 2-0 oldu.

KARAGÜMRÜK TURLADI

Mücadelenin geri kalan anları kıran kırana geçse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fatih Karagümrük tur altayan taraf oldu.

Aslan'a sahasında soğuk duş! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

RAKİP TRABZONSPOR

Mücadeleyi kazanan Fatih Karagümrük yarı finalde, RAMS Başakşehir'i eleyen Trabzonspor ile mücadele edecek.

Aslan'a sahasında soğuk duş! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fatih Karagümrük Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (13)

AYHAN BAYRAK:

Eline sağlık Karagümrük

66
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tamer durmaz:

Gs sahada 11 kişi oynadı ve kaybetti.

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Hüseyin Civelek:

Karagümrük 11 kişi oynadı ve kazandı.Oyuna hakem bile dondu kaldı.

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Şükrü Polat:

Icardi ağlayan kedi paylaşmış

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Emin :

Büyük teknik direktör OKANNNNNN

31
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Mehmet Vatandaş:

Maç hakemsiz oynanmıştır kesin hakem olsa cin con bom elenmezdi:)))

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Cerkes:

Kesin Sen FB lisin Herzaman kigibi

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Perwer:

Icardi bakalım bu sefer neyi paylaşacak

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Şükrü Polat:

Penaltı olmasa her maç aynı olacak zaten. Penaltı olmayan gs küme düşer

23
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La Fontaine:

hakem desteği olmadan 3. bile olamaz bu gs

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