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Galatasaray Muslera'nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak

Galatasaray Muslera'nın yerini 5 kuruş ödemeden dolduracak
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Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İtalya'dan gelen flaş iddiaya göre Napoli'nin 27 yaşındaki kalecisi Meret, Galatasaray'ın gündeminde. İtalyan kulübüyle sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan Meret, sezon sonunda bonservisi elinde olacak ve Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi durumunda bedava transfer olabilecek.

Süper Lig devi Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin yerine yeni bir kaleci bulma derdinde.

Galatasaray transfer komitesi bir süredir Fernando Muslera'nın yerine geçebilecek kaleci arayışlarına başlamıştı. Sarı-kırmızılıları sevindirecek haber İtalya'dan geldi.

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BEDAVAYA GELİYOR

Il Mattino'da yer alan habere göre, Galatasaray ile anılan Napoli'nin 27 yaşındaki kalecisi Meret, İtalyan kulübüyle sözleşme görüşmelerinde anlaşamadı. İtalyan basını, Galatasaray'ın bu transferde devrede olduğunu ve Meret'in isteklerini karşılayabileceğini yazdı. Sezon sonunda bonservisi elinde olacak Meret, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde bedava olarak transfer olacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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