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ASKK 17. Bölge ASKF Başkanları Toplantısı’na Başkan Tosun’da katıldı

ASKK 17. Bölge ASKF Başkanları Toplantısı’na Başkan Tosun’da katıldı
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Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 17. Bölge ASKF Başkanları Toplantısı, Çanakkale ASKF’nin ev sahipliğinde, Genel Başkan Şener Aydın Başkanlığında, gerçekleştirildi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) 17. Bölge ASKF Başkanları Toplantısı, Çanakkale ASKF'nin ev sahipliğinde, Genel Başkan Şener Aydın Başkanlığında, gerçekleştirildi.

Çanakkale'de bir otelde gerçekleşen toplantıya; TASKK Genel Başkanı Şener Aydın, Genel Başkan Vekili Burhan Cahit Erdem, Genel Sekreter Abdullah Albunar, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Top, Murat Cengiz, Ali Ekber Alimoğlu ve Ahmet Bozan, Çanakkale ASKF Başkanı Dr. Firuz Erdil, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Eskişehir ASKF Başkanı Sadri Atam, Kocaeli ASKF Başkanı Murat Aydın, Balıkesir ASKF Başkanı Metin Mengüç, Kırklareli ASKF Başkanı Hasan Başdemir, Edirne ASKF Başkanı Muzaffer Yıldırım ve Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul katıldı.

TASKK Genel Başkanı Şener Aydın, toplantıya ev sahipliği yapan Çanakkale ASKF Başkanı Firuz Erdil'e günün anısına plaket takdim etti. Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun toplantı sonrasında TASKK Genel Başkanı Şener Aydın'a Amatör Spor'a yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, kentteki sportif faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Heyet ardından Çanakkale'nin tarihi yerlerini gezdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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