Aşkale Sporcuları Okul Sporları Yarışmalarında Büyük Başarı Elde Etti

Okul sporları kapsamında Erzurum'da düzenlenen yarışmalarda Aşkale, birçok branşta elde ettiği derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

Erzurum Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, Aşkale'yi temsil eden sporcular hem bireysel hem de takım olarak dikkat çekici performanslar sergiledi.

Gülle atma, yürüyüş ve atletizm dallarında yarışan Aşkaleli sporcular kürsüye adlarını yazdırdı.

Başarılı sporculardan Begüm Sakman, dün gerçekleştirilen Gülle atmada gösterdiği üstün performansla il birincisi, bugün ise yapılan Cirit müsabakalarında il 2. olarak kürsüye çıktı ve bölgesel yarışmalarda Erzurum'u temsil etme hakkı kazandı.

Diğer branşlarda ilçeyi temsil eden Akif Silahçıoğlu ve Elif Beyza Karalı 2000 metre yürüyüş sporunda il 1. Soner Çelik, Ravza Karaoğlu, Dicle Özhan, Bilal Emir Şimşek ve Halil Delikanlı, sergiledikleri azim ve gayretleriyle kürsünün ilk 3 basamağında yer alarak büyük beğeni topladılar.

Sporcuların bu başarısında büyük emeği bulunan Antrenör Elif Eyüp, öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Aşkale sporcularının elde ettiği bu başarı, ilçede büyük sevinç ve gurur yaşattı. - ERZURUM