- Aşkale cirit müsabakası nefes kesti

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde düzenlenen cirit müsabakası nefes kesti.

Mert Dadaş Atlı Spor Cirit Kulübü ile Erzurum Karahanlı Atlı Spor Cirit Kulübü hem Ramazan Bayramı hem de Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı şerefine dostluk müsabakası düzenlediler.

Aşkale cirit sahasında oynanan müsabaka oldukça çekişmeli geçti. Sporcuların birbirlerine karşı gösterdiği centilmenlik seyirciler tarafından takdirle karşılandı.