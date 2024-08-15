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Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

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Adı ünlü şarkıcı Hadise ile aşk dedikodularına karışan Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, aracıyla geldiği bir mekanın girişinde gazetecilerle karşılaştı. Son kazanılan maçla ilgili soruya "duygularımız iyi" yanıtını veren Buruk, Hadise ile ilgili gelen soruları ise yanıtsız bıraktı. deneyimli teknik adamın neşeli tavırları dikkat çekti.

Daha çok futboldaki başarıları ve yaşadığı şampiyonluklarla adından söz ettiren Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bu kez ünlü şarkıcı Hadise ile yaşadığı iddia edilen aşk ile gündemden düşmüyor. Buruk, gazetecilerin kendisine yönelttiği Hadise sorularına cevap vermekten kaçındı.

HADİSE SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

2. Sayfa'nın haberine göre, akşam saatlerinde aracıyla bir mekana gelen Okan Buruk, kendisini bekleyen gazetecilere sadece tebessüm etti. Son kazanılan maçla ilgili soruya "duygularımız iyi" yanıtını veren Buruk, Hadise ile ilgili gelen soruları geçiştirdi ve hızla geldiği mekana girdi. Buruk'un bu sırada keyifli halleri de dikkati çekti.

17 YILLIK EŞİNDEN BOŞANMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezonun ikinci yarısında özel hayatında sıkıntılı günler atlatmıştı. Okan Buruk, 2007 yılında evlendiği modacı eşi Nihan Akkuş ile yollarını ayırmıştı. Çiftin medeni bir şekilde boşandığı gelen haberler arasındaydı.

Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu duyunca bakın ne yaptı

OKAN BURUK TİŞÖRTÜYLE ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Adı bir dönem Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Hakim Ziyech ile de anılan ünlü şarkıcı Hadise, daha önce sarı-kırmızılı takımın Okan Buruk için çıkardığı nostalji tişörtü giyerek stüdyoya girmiş "Hayat Oyunu" şarkısının provasını yapmıştı.

Aşk yaşadıkları iddia ediliyordu! Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu duyunca bakın ne yaptı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Erol Balık:

Okan hoca boydan kaybetmis

2
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