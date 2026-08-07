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I. Geleneksel Aşık Seyrani Erciyes Zirve Tırmanışı Başarıyla Tamamlandı

I. Geleneksel Aşık Seyrani Erciyes Zirve Tırmanışı Başarıyla Tamamlandı
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Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği koordinasyonunda K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü ve Develi Dağcılık Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen I. Geleneksel Aşık Seyrani Erciyes Zirve Tırmanışı, spor ve kültürü bir araya getirdi. Dağcılar, Erciyes'in zirvesine güvenle ulaşarak Aşık Seyrani'nin hatırasını yaşattı ve dayanışma ruhunu zirveye taşıdı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği koordinasyonunda düzenlenen I. Geleneksel Aşık Seyrani Erciyes Zirve Tırmanışı, spor ve kültürü aynı çatı altında buluşturdu. Gerçekleştirilen organizasyonda dağcılar, Erciyes'in zirvesine güvenle ulaşarak hem Aşık Seyrani'nin hatırasını yaşattı hem de dayanışma ruhunu zirveye taşıdı.

Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından düzenlenen I. Geleneksel Aşık Seyrani Erciyes Zirve Tırmanışı başarıyla tamamlandı. Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği koordinasyonunda, K2 Dağcılık Kayak İhtisas Spor Kulübü ile Develi Dağcılık Spor Kulübü'nün iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Türk Halk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Aşık Seyrani'nin hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlendi. Türkiye'nin en önemli dağcılık rotalarından biri olan Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen faaliyet boyunca sporcular, disiplinli ve koordineli hareket ederek zirve tırmanışını güvenli şekilde tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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