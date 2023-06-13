Asarcıklı sporcular Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında başarılı oldu
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Kayseri'de yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına Samsun adına Asarcık'tan katılan 5 sporcu şampiyonada dereceler elde etti. Asarcıklı Ali İhsan Çevrim Türkiye Şampiyonu olurken, Mazhar Girmeç, Belinay Şahin, Murat Emin Kara ve Eda Koç da derece elde etti.
Kayseri'de yapılan Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına Samsun adına Asarcık'tan katılan 5 sporcu şampiyonada dereceler elde etti.
Samsun'dan şampiyonaya katılan 7 sporcu arasında yer alan Asarcıklı Ali İhsan Çevrim 40 kilogramda sol kol müsabakasında Türkiye Şampiyonu olurken, Mazhar Girmeç 40 kilogramda sol kol, Belinay Şahin 35 kilogramda sağ kol Türkiye ikincisi oldu. Murat Emin Kara 45 kilogdamda sol kol, Eda Koç 45 kilogramda sol kol müsabakalarında dördüncülüğü elde etti.
Asarcıklı sporcular, şampiyonadan toplamda 4 ayrı dereceyle ayrıldı.