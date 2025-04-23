Asarcık, Boks Şampiyonası'na İlk Kez Sporcu Gönderdi

Samsun Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Murat Alanyurt, "Asarcık ilçemiz, 15-22 Nisan tarihleri arasında Samsun'da yapılan Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na tarihinde ilk kez boks branşında 2 sporcu ile katılarak bir ilki başardı" dedi.

Samsun Polis Gücü Spor Kulübü, Samsun ve ilçelerinde spor faaliyetlerini kulübün ilkeleri doğrultusunda sürdürüyor. Polis Gücü Spor Kulübü Başkanı Murat Alanyurt, Asarcık ilçesini pilot bölge seçerek Cumhuriyet tarihinde Türkiye şampiyonasına ilçeden boks branşında sporcu kazandırarak bir ilki yaşadıklarını söyledi.

Kulübün bu sezon faaliyetlerini Asarcık ilçesinde Boks Antrenörü Özgen Kar nezaretinde başlattıklarını belirten Alanyurt, "Asarcık ilçemiz boks branşında Cumhuriyet tarihinde hiçbir sporcu ile Türkiye şampiyonasına katılmamıştır. 15-22 Nisan tarihleri arasında Samsun'da yapılan Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na tarihinde ilk kez iki sporcu ile katılarak bir ilki yaşamıştır. Bu da bizler için gurur kaynağıdır. Şampiyonaya katılan Büşra Turan ve Merve Yapar sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

İlçede yürüttükleri spor faaliyetlerini genişleterek büyümesine katkı sağlayacaklarına dikkat çeken Alanyurt, "Toplum yararına il ve ilçelerimizdeki faaliyetlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte geleceğimiz olan gençlerimizin önünü açarak, diğer branşlarda da ilk adımı atacağız. Hedefe odaklı ve inançla yaptığımız çalışmaların kıvancını ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Alanyurt, çalışmalarda kendilerinden desteklerini esirgemeyenlere teşekkürlerini ileterek, "Geleceğimizi teslim edeceğimiz bireylerin sosyalleşmesi, eğitime ve istihdama katkı sağlamasının yanında gençleri spor yoluyla rehabilite olmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN