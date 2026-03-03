Haberler

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Dünya Kupası'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi

Güncelleme:
Artistik Cimnastik Milli Takımı, 5-8 Mart tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak üzere Azerbaycan'a ulaştı ve kamp yapacakları otele geçti.

Artistik Cimnastik Milli Takımı kafilesi, 5-8 Mart tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden uçakla Bakü'ye gelen milli sporcular ve antrenörleri, şampiyona öncesinde kamp yapacakları otele geçti.

Kafilede milli sporcular Mehmet Ayberk Koşak, Hasan Bulut, Kerem Şener, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Bengisu Yıldız yer alıyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder
