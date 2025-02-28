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Artık canına tak etti! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor

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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin büyük maçlarda kendisine süre vermemesi ve güvenmemesi üzerine ayrılık kararı aldı. Arda Güler, bu sezon 28 maçta 1051 dakika süre buldu ancak Ancelotti'nin zorluk derecesi yüksek maçlarda tercih sebebi olmadı. Arda Güler, kiralık olarak değil, bonservisiyle ayrılmayı düşünüyor.

Carlo Ancelotti'nin önemli maçlarda süre vermediği ve İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Arda Güler, Real Madrid'e rest çekti. İspanyol basını flaş gelişmeyi duyurdu.

ANCELOTTI ARDA'YA ŞANS VERMİYOR

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 28 maçta 1051 dakika süre buldu. Milli futbolcu, Ancelotti tarafından zorluk derecesi yüksek maçlarda tercih sebebi olmazken büyük çoğunlukla kupa maçlarında süre buluyor. Bu durumdan rahatsız olan Arda Güler, Real Madrid'den ayrılma kararını değerlendirmeye aldı.

BONSERVİSİYLE GİDECEK

Relevo'da yer alan habere göre Arda Güler, kiralık olarak Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyor. Milli futbolcu yeterli süreleri bulamaması halinde bonserisiyle ayrılmayı düşünüyor.

ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 25 Şubat'taki basın toplantısında Arda Güler ile ilgili gelen sorulara, "Şüphesi olan tüm futbolcular benim odama gelebilir. Ben herkesle konuşuyorum. Arda ile de Endrick ile de diğer gençlerle de hep konuşuyorum. Okuduğum kadarıyla bir (Güler Olayı) var. Ama bu olay bana ulaşmadı." cevabını vermişti.

Real Madrid'in dünyanın en iyi takımı olduğunu, en üst düzey futbolculara sahip olduğunu ve rekabetin en üst düzeyde olduğunu ve herkesin bunu bildiğini aktaran Ancelotti, "Ben oynadığı zaman futbolcuyu mutlu görmek istiyorum. Oynamak istemeleri normal ve oynamak isteyenler çalışmalı, öğrenmeli. Ama ben onunla (Arda Güler) kısa bir zaman geçiriyorum. Başkalarıyla daha uzun süre birlikte. Ve onların benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum. Oynaması, hazır olması, çalışması için benimle aynı görüşteler mi bilmiyorum. Bu iletişim eksikliği." demişti.

Artık canına tak etti! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHAK SİZİNDİR:

ardalı günaydınlar :) real kovdu de artık haberler.com tak etti ne yani :)

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Arda nin haberi yok

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