Londra derbisini kazanan Arsenal, şampiyonluğa çok yakın

İngiltere Premier Lig'de büyük heyecana sahne olan maçta Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Ligde 22 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Arsenal, Londra derbisinde düşme hattından uzaklaşmak isteyen West Ham United'a konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 golsüz sona eren mücadelede Arsenal, 83. dakikada Leandro Trossard ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 90+5. dakikada ceza alanında oluşan karambolde Callum Wilson ile berberliği yakaladı ancak VAR incelemesinin ardından hakem Chris Kavanagh, Pablo'nun Arsenal kalecisi David Raya'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Arsenal, bitime iki hafta kala 79 puanla liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik en yakın takipçisi Manchester City, 74 puanla ikinci sırada bulunuyor.

West Ham United ise 36 puanla 18. sırada yer alıyor.