Arsenal, Valencia'nın Cristhian Mosquera'sını Transfer Etti

İngiltere ekibi Arsenal, İspanya'nın Valencia takımından İspanyol futbolcu Cristhian Mosquera'yı kadrosuna kattı.

Arsenal Kulübü, 21 yaşındaki stoperle uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, kontratın 5+1 yıllık, bonservis bedelinin ise 15 milyon avro olduğu öne sürüldü.

Valencia altyapısından yetişen Mosquera, A takımda 90 maçta görev yaptı.