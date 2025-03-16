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Arsenal, Londra Derbisinde Chelsea'yi 1-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürüyor

Arsenal, Londra Derbisinde Chelsea'yi 1-0 Yenerek Zirve Takibini Sürdürüyor
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Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Maçta eski futbolcu Mesut Özil ve Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da sahada bulundu.

Premier Lig'de bugün Arsenal ile Chelsea arasında oynanan Londra derbisini AK Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç birlikte izledi.

Premier Lig'in 29. haftasında Arsenal ile Chelsea, Fly Emirates'te karşı karşıya geldi. Londra derbisini ev sahibi Arsenal, 20. dakikada Mikel Merino'nun kaydettiği golle 1-0 galip bitirdi. Bu sonuçla zirve takibini sürdüren Arsenal, puanını 58'e yükseltirken Chelsea ise 49 puanda kaldı.

Müsabakayı bir dönem Arsenal forması da giyen Ak Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç tribünde beraber izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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