Arsenal, lig sonuncusu Wolverhampton'a karşı 90+4'te kabusu yaşadı
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında lider Arsenal, deplasmanda lig sonuncusu Wolverhampton ile 90+4'te yediği golle 2-2 berabere kaldı.
- Arsenal ile Wolverhampton arasındaki Premier Lig maçı 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
- Arsenal, 90+4. dakikada Riccardo Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle 2-0'lık üstünlüğünü kaybetti.
- Bu sonuçla Arsenal 58 puana yükselirken, Wolverhampton 10 puana ulaştı.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında lig sonuncusu Wolverhampton ile lider Arsenal karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
ARSENAL'E 90+4 KABUSU
Arsenal, 5. dakikada Bukayo Saka ve 56. dakikada Piero Hincapie'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Wolverhampton, 61. dakikada Hugo Buena'nın attığı golle farkı bire indirdi. Maçın son anlarında baskısını artıran ev sahibi ekibi, 90+4'ncü dakikada Riccardo Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle maçta eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadelede kazanan çıkmadı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 58 yaparak maç fazlasıyla ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını beşe yükseltti. Wolverhampton ise 10 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Wolverhampton, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Arsenal, ezeli rakibi Tottenham ile deplasmanda karşılaşacak.