Arsenal, lig sonuncusu Wolverhampton'a karşı 90+4'te kabusu yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında lig sonuncusu Wolverhampton ile lider Arsenal karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

ARSENAL'E 90+4 KABUSU

Arsenal, 5. dakikada Bukayo Saka ve 56. dakikada Piero Hincapie'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Wolverhampton, 61. dakikada Hugo Buena'nın attığı golle farkı bire indirdi. Maçın son anlarında baskısını artıran ev sahibi ekibi, 90+4'ncü dakikada Riccardo Calafiori'nin kendi kalesine attığı golle maçta eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadelede kazanan çıkmadı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 58 yaparak maç fazlasıyla ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını beşe yükseltti. Wolverhampton ise 10 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Wolverhampton, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Arsenal, ezeli rakibi Tottenham ile deplasmanda karşılaşacak.