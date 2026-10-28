Arsenal, Lig Kupası son 16 turunda 4. Lig ekibi Fleetwood Town'a penaltılarla elendi

Arsenal, Lig Kupası son 16 turunda 4. Lig ekibi Fleetwood Town'a penaltılarla elendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arsenal, İngiltere Lig Kupası son 16 turunda 4. Futbol Ligi ekibi Fleetwood Town'a penaltılarda 5-3 yenilerek elendi. Highbury Stadı'nda sahanın üzerinde uçan izinsiz dron nedeniyle 8 dakika duran maçta Fleetwood Town çeyrek finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası'ndaki olaylı maçta Arsenal, 4. Futbol Ligi (EFL League Two) ekibi Fleetwood Town'a penaltılarla elendi.
Highbury Stadı'nda oynanan son 16 karşılaşmasının 4. dakikasında sahanın üzerinde uçan izinsiz bir dron nedeniyle maç 8 dakika durduruldu.
Aranın ardından tekrar başlayan mücadelede Fleetwood Town, 21. dakikada Aaron Loupalo-Bi'nin attığı golle öne geçerken Arsenal 50. dakikada Viktor Gyökeres ile beraberliği sağladı.
Maçın 85. dakikasında Arsenal'de Max Dowman kırmızı kart görürken, karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca penaltı atışlarına gidildi.
Penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Fleetwood Town, çeyrek finale adını yazdırdı.