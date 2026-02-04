Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nda finale yükseldi
Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası finaline adını yazdırdı. 90+7. dakikada Kai Havertz'in attığı golle galip gelen Arsenal, ilk maçı da 3-2 kazanmıştı. Yarı finalin diğer maçında ise Manchester City, Newcastle United'a 2-0 üstünlük sağladı. Arsenal'ın finaldeki rakibi bu karşılaşmanın sonucuna göre belirlenecek.
İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Arsenal, finale çıktı.
Emirates Stadı'ndaki yarı final rövanş maçında Chelsea'yi ağırlayan Arsenal, 90+7. dakikada Kai Havertz'in attığı golle galip geldi.
İlk maçı da deplasmanda 3-2 kazanan Arsenal, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı.
Yarı finalin diğer ayağındaki Manchester City-Newcastle United (2-0) karşılaşmasında tur atlayacak taraf, Arsenal'ın finaldeki rakibi olacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor