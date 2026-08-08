Haberler

Arsenal, Bruno Guimaraes'i kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig şampiyonu Arsenal, Newcastle United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i 75 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Kulüp, 28 yaşındaki futbolcuyla uzun vadeli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, Newcastle United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna kattı.

Arsenal'den yapılan açıklamada, imza töreninden bir fotoğraf paylaşılarak 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transfer edildiği vurgulanarak "Guimaraes'in Newcastle United'dan uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

İngiliz medyasına göre, Arsenal, 4+1 yıllık anlaşma imzaladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu için Newcastle United'a 75 milyon sterlinlik bonservis ücreti ödeyecek.

Brezilya milli takımında da forma giyen futbolcu, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Kaynak: AA
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Tarihi anlaşma herkesin dilinde! Bu fotoğraf komşuyu çok rahatsız etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burka giymeyen genç kadına sokak ortasında müdahale

Sokakta böyle görünce deliye döndü! Görüntü milyonlarca kez izlendi
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Sanchez dediğini yaptı: İspanya’nın İtalya’ya misillemesi başladı

Sanchez dediğini yaptı: İki ülke arasında ipler tamamen koptu

Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt