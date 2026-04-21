Arsenal, 16 yaşındaki Marli Salmon ile ön sözleşme imzaladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 16 yaşındaki İngiliz stoper Marli Salmon ile ön sözleşme imzaladığını açıkladı. Salmon, ağustos ayında 17 yaşına girdiğinde profesyonel sözleşme imzalayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Marli Salmon'ın kulüple ön sözleşme imzaladığını ve ağustos ayında 17 yaşına girdiğinde profesyonel sözleşme imzalayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.
Temmuz 2019'da 9 yaşındayken Arsenal'in akademisine katılan Mauritius kökenli İngiliz futbolcu, aynı zamanda İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Kaynak: AA / Fatih Erel