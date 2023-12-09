Arpaçaylı öğrencilerden Kafkas Projesi'ne destek

Kars Valiliğince hayata geçirilen Kafkas Projesi'ne Arpaçaylı öğrencilerden futbol turnuvası düzenleyerek destek geldi. Turnuva sonunda başarılı olan öğrenciler, okul bahçesinde yapılan geçit töreniyle kutlandı.

Kars Valiliğince hayata geçirilen Kafkas Projesi'ne bir destekte Arpaçaylı öğrencilerden geldi.

Kafkas Projesi çerçevesinde Arpaçay Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından ilçede futbol turnuvası düzenlendi.

Turnuvada başarı elde eden Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin okul bahçesinde oluşturduğu futbol turnuvası finali renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerin okulun bahçesinde oluşturdukları koreografi büyük beğeni kazandı. Turnuvaya katılan futbolcu öğrenciler için arkadaşları tarafından geçit töreni düzenlendi. Başarılı öğrenciler oluşturulan geçitten ses ve ışık gösterileri, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde geçerek başarılarını kutladılar.

Öğrenciler turnuva öncesinde okumaya dikkat çekmek için kitap okudu. - KARS