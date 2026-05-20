Arpaçaylı öğrencilerden Türkiye finallerinde gururlandıran başarı

Kars'ın Arpaçay ilçesinden Değirmenköprü İsmet Kaya Ortaokulu öğrencileri, Mersin'deki ANALİG Atletizm Kros Türkiye Finalleri'nde Latif Çetinkaya erkeklerde ikinci, Sümeyra Kaya kızlarda dördüncü oldu. Kaymakam Muhammed Burak Akköz, sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti.

Arpaçaylı sporcular, Mersin'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Kros Türkiye Finallerinde elde ettikleri derecelerle ilçeye gurur yaşattı.

Kars'ın Arpaçay ilçesi Değirmenköprü İsmet Kaya Ortaokulu öğrencileri, Türkiye genelinde çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada, 2012 doğumlu öğrenci Latif Çetinkaya erkekler kategorisinde Türkiye 2'ncisi olurken, 2013 doğumlu öğrenci Sümeyra Kaya ise kızlar kategorisinde Türkiye 4'üncülüğünü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Azimleri, disiplinli çalışmaları ve üstün performanslarıyla dikkat çeken başarılı öğrenciler, hem okullarını hem de Arpaçay ilçesini Türkiye çapında en iyi şekilde temsil etti. Elde edilen dereceler, ilçede büyük sevinçle karşılandı.

Başarılarının ardından Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, öğrencileri makamında kabul etti. Ziyarette okul müdürü ile beden eğitimi öğretmeni de yer aldı. Kaymakam Akköz, öğrencilerin elde ettiği başarının ilçe adına son derece kıymetli olduğunu belirterek sporcuları tek tek tebrik etti.

Öğrencilerin küçük yaşlarına rağmen büyük bir başarı gösterdiklerini ifade eden Akköz, sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Akköz, "Disiplinli çalışma ve azimle elde edilen bu başarılar hepimizi gururlandırmıştır. Öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve ailelerini gönülden kutluyorum. Başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Kaymakam Akköz, ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilirken, başarılı sporcuların yeni hedeflerinin ulusal ve uluslararası şampiyonalarda derece elde etmek olduğu belirtildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
