Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber

Arne Slot'tan Liverpool'a iyi, Galatasaray'a kötü haber
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray maçında forma giyemeyen Alisson Becker ve Federico Chiesa'nın son durumları hakkında konuştu. Hollandalı hoca, iki oyuncusunun da rövanş maçında formalarını giyebileceklerini belirtti.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile karşılaşacak olan Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, sakatlığı bulunan isimlerin son durumları hakkında konuştu.

ALISSON VE CHIESA, İSTANBUL'DA OYNAYAMAMIŞTI

Liverpool'da UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'la oynadıkları maçta Alisson Becker sakatlığı, Federico Chiesa ise hastalığı nedeniyle forma giyememişti.

İKİ OYUNCUNUN SON DURUMU HAKKINDA

Alisson ve Chiesa'nın son durumları hakkında konuşan Slot, taraftarlarına müjdeli haberi vererek, "Şu ana kadar fizyoterapistlerle ve rehabilitasyon ekibiyle birlikteydi. Bugün antrenmana katılıp katılamayacağına bakacağız. Umutluyum ama henüz yüzde 100 emin değilim çünkü bu sabah kendisiyle veya sağlık ekibiyle konuşmadım. İşler planlandığı gibi giderse çarşamba günü Galatasaray maçında oynamasını bekliyorum. Chiesa'da maçtan önce hiç iyi durumda değildi ancak şu anda daha iyi olduğunu hissediyorum. Tekrar aramıza döneceğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

''ALEXANDER ISAK TAKIMLA DEĞİL''

Alexander Isak'ın son durumu hakkında da yorum yapan Slot, "Hala rehabilitasyon ekibiyle çalışıyor ve henüz takımla birlikte değil." dedi.

