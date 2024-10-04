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Arnavutluk Milli Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi Maçları İçin Aday Kadrosu Açıklandı

Arnavutluk Milli Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi Maçları İçin Aday Kadrosu Açıklandı
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Arnavutluk Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'taki maçları için aday kadrosunu açıkladı. 11 Ekim'de Çekya ve 14 Ekim'de Gürcistan ile karşılaşacak olan Arnavut takımında Beşiktaş'tan Ernest Muçi, Bodrum FK'den Arlind Ajeti ve Taulant Seferi yer aldı.

Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta 11 Ekim'de deplasmanda Çekya ve 14 Ekim'de yine dış sahada Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroda Beşiktaş'tan Ernest Muçi, Bodrum FK'den Arlind Ajeti ve Taulant Seferi de yer aldı.

Teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior "Sylvinho", başkent Tiran'da düzenlediği basın toplantısında, oyuncularından memnun olduğunu ifade ederek, 40-50 futbolcuyu izlediklerini söyledi.

Sylvinho'nun belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Thomas Strakosha (AEK Atina), Elhan Kastrati (Cittadella), Alen Sherri (Cagliari)

Savunma: Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Mario Mitaj (Al-Ittihad), Andi Hadroj (Partizani), Ardian Ismajli (Empoli), Berat Gjimshiti (Atalanta), Arlind Ajeti (Bodrum FK), Marash Kumbulla (Espanyol), Enea Mihaj (Famalicao)

Orta saha: Ylber Ramadani (Lecce), Kristjan Asllani (Inter), Amir Abrashi (Grasshoppers), Adrion Pajaziti (Gorica), Qazim Laçi (Sparta Prag), Nedim Bajrami (Rangers), Ernest Muçi (Beşiktaş)

Forvet: Jasir Asani (Gwangju), Taulant Seferi (Bodrum FK), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb), Myrto Uzuni (Granada), Mirlind Daku (Rubin Kazan)

Arnavutluk'un grubunda Çekya ve Gürcistan'ın yanı sıra Ukrayna da bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Spor

Gürcistan Politika Beşiktaş Bodrum Futbol Spor

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