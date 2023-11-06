Arnavutköy Belediyesi, Yeni Bir Olimpik Yüzme Havuzu İnşa Ediyor

Arnavutköy Belediyesi tarafından bin 250 metrekare kapalı alana sahip olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı. Arnavutköy'de bulunan 4 yüzme havuzuna ek olarak bu proje, belediyenin 5. yüzme havuzu olacak.

Arnavutköy Belediyesi tarafından bin 250 metrekare kapalı alana sahip olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı. Düzenlenen temel atma töreninde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bu yatırımımızla yeni bir havuz daha kazandırmayı hedefliyoruz. Arnavutköy'de 4 yüzme havuzu var. Bu projemiz 5'inci havuzumuz olacak" dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi'ne yapılacak bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacak yüzme havuzu için temel atma töreni düzenlendi. Birçok hizmeti bünyesinde toplaması planlanan Merkez Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu tesisi için düzenlenen temel atma törenine Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, muhtarlar, siyasi parti ve dernek temsilcileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan törende katılımcılara ilerleyen günlerde aynı projenin Bolluca Mahallesi'nde de belirlenen noktada temelinin atılacağının da müjdesi verildi.

"Gençlerimizin iyi yetişmesi ve iyiye yönlendirmesi konusunda olmazsa olmazımız bu tür tesislerimiz"

Tören sonrasında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bu yatırımımızla yeni bir havuz daha kazandırmayı hedefliyoruz. Arnavutköy'de 4 adet yüzme havuzumuz var. Bu projemiz 5'inci havuzumuz olacak. Sporun yaygınlaştırılması ve sporu tabana yayılması tesislerle mümkün. Gençlerimizin iyi yetişmesi ve iyiye yönlendirmesi konusunda olmazsa olmazımız bu tür tesislerimiz. İnşallah bu yatırımımız en kısa sürede faaliyete geçerek mahallemize hizmet vermeye başlayacak. 15 gün sonra Bolluca Mahallemizde de aynı şekilde temel atma töreni yapmayı planlıyoruz. Çevresindeki peyzaj alanlarıyla beraber çevremize ve bölgemize hizmet verecek güzel bir tesis olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL