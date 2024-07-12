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Armando Broja kimdir, nereli ve kaç yaşında? Armando Broja hangi takıma transfer oldu?

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Premier Lig'de Chelsea forması giyen Armando Broja hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor. Futbolseverlerin merceğindeki Armando Broja kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının cevapları merak ediliyor. Peki, Armando Broja hangi takıma transfer olacak? sorularının cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

Armando Broja kimdir? Kariyeri, forma giydiği takımlar ve istatistikleri futbolseverlerin merceğinde olan Arnavut oyuncu Armando Broja hangi takım için transfer gündeminde olduğu merak ediliyor. Armando Broja kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, detaylar…

ARMANDO BROJA HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe'deki forvet arayışları devam ederken, gündeminde Arnavut oyuncu Armando Broja olduğu iddia edildi. Bu iddialar sonucu genç oyuncunun kariyeri, kim olduğu merak ediliyor.

Broja'nın Chelsea ile 2028 yılının 30 Haziran'ına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncu, 2022 yılında 30 milyon euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı.

ARMANDO BROJA KİMDİR?

Yüksek hava topu hakimiyetiyle öne çıkan Broja, Premier Lig'de 66 maçta forma giydi. Armando Broja, 10 Eylül 2001 tarihinde İngiltere'de doğdu. 1,91 cm boyundaki Arnavut oyuncu, sağ ayağıyla etkili şutlar atabilmesiyle bilinir.

Chelsea, Southampton, Fulham gibi takımlarda forma giyen Arnavut oyuncunun kariyeri Tottenham altyapısında başladı ve 2009'da Chelsea'nin altyapısına transfer oldu. Chelsea U18 ve U23 takımlarında gösterdiği başarılı performansın ardından 2021 yılında Vitesse'ye kiralandı.

2021-2022 sezonunda Southampton'a kiralık olarak giden Broja, 2023-2024 sezonunun devre arasında Fulham'a geçti ve takımıyla toplam 27 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol atıp, 1 asist yaparak performansını sergiledi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Spor

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