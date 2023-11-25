Arkas Spor, Spor Toto'ya konuk olacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta maçında Arkas Spor, yarın Spor Toto'ya konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Spor Toto'yu yenmek istediklerini belirterek, "CEV Kupası 16'lı final ilk maçında Bulgaristan'da Neftohimik'i 3-0 yenerek Ankara'ya geldik. Burada da kazanarak İzmir'e iki farklı kulvarda aldığımız 2 galibiyetle dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki Spor Toto-Arkas Spor maçı yarın saat 14.00'te oynanacak.