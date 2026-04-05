Arkas Spor finali göremedi

ERKEKLER Voleybol 1'inci Ligi Play-Off yarı final ilk maçında evinde Kocaeli BŞB Kağıt Spor'u 3-1 mağlup eden Arkas Spor, dün deplasmandaki rövanş mücadelesinde rakibine 3-1 yenildikten hemen sonra oynanan altın seti 15-12 kaybederek elendi. İzmir temsilcisinin bu mağlubiyeti sonrası Sungurlu Belediyespor'un finaldeki rakibi Kocaeli temsilcisi oldu. Efeler Ligi'ne geri dönme şansını kaybeden Arkas Spor, önümüzdeki sezon yine 1'inci Lig'de mücadele verecek.

