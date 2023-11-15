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Arkas Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Mert Nevzat Güneş, Rıfat Erden Çevikel, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Kovac (Fatih Yörümez, Barbast, Berkun Eber Üstündağ, Hamza Yiğit Aslan)

Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Hoag, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Emir Kaan Öztürk (Canham, Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Halit Kurtuluş, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 16-25, 22-25, 18-25

Süre: 82 dakika (23, 31, 28)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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