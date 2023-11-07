Arkas Spor, Halkbank'a konuk olacak

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 3. hafta erteleme maçında yarın Halkbank'a konuk olacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta erteleme maçında Arkas Spor, yarın Ankara'da Halkbank ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Cizre Belediye ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediye galibiyetleriyle başlayan seriyi Halkbank önünde de sürdürmek istediklerini belirterek, "Başkentte iyi bir mücadele ve galibiyet için sahada olacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Arkas Spor, bu sezon oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak ligde 9. sırada bulunuyor. - İZMİR