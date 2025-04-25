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Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana ile Seriyi Eşitlemek İstiyor

Arkas Spor, Fenerbahçe Medicana ile Seriyi Eşitlemek İstiyor
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Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, hedeflerinin seriyi eşitlemek olduğunu belirtti.

SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana'ya 3-1 mağlup olan Arkas Spor, sahasında konuk edeceği rakibini yenerek seriyi eşitlemek istiyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden yaptığı açıklamada, İstanbul'daki ilk maçta geriye düştüklerini anımsatarak, "Seriyi İzmir'de seyircimiz önünde eşitlemek istiyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında 27 Nisan Pazar günü Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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