Üye Girişi
Haberler

Arkas Spor, CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Akaa'ya 3-1 Yenildi

Arkas Spor, CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Akaa'ya 3-1 Yenildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li finallerinde Arkas Spor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Akaa'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın rövanşı 15 Ekim'de Finlandiya'da gerçekleştirilecek.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Lars Wuhnow (Almanya), Thien Khuc (Belçika)

Arkas Spor: Carisio, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Grozer, Franck, Ertuğrul Gazi Metin (Abdülsamet Yalçın, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı)

Akaa: Taponen, Jasper, Makinen, Tyynismaa, Ivanov, Seppanen (Andersson, Tihumaki, Pozo-Hernandez)

Setler: 25-23, 21-25, 20-25, 18-25

Süre: 104 dakika (27, 28, 26, 23)

CEV Erkekler Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Arkas Spor, konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Akaa'ya 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da oynanacak.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Finlandiya Arkas Spor Voleybol Vestel Finans Spor

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

İsrailli bakanın skandal paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler

 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt

Domuz eti iddiaları sonrası bakanlıktan beklenen açıklama geldi

 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka
Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin

Anne Karabulut kendisine yapılan çağrıyı duyunca sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümraniye'de intihar eden 16 yaşındaki çocuk kim, neden intihar etti? 6284 sayılı kanun kaldırıldı mı? MasterChef hasselback patates tarifi! En güzel hasselback patates tarifi! Hasselback patates tarifi nasıl yapılır? Hasselback patates için malzemeler! MasterChef kardemummabullar tarifi! En güzel kardemummabullar tarifi! Kardemummabullar tarifi nasıl yapılır? Kardemummabullar için malzemeler! MasterChef farikal tarifi! En güzel farikal tarifi! Farikal tarifi nasıl yapılır? Farikal için malzemeler! 6284 kanunu nedir? MasterChef kroppkakor tarifi! En güzel kroppkakor tarifi! Kroppkakor tarifi nasıl yapılır? Kroppkakor için malzemeler! MasterChef fiskegrateng tarifi! En güzel fiskegrateng tarifi! Fiskegrateng tarifi nasıl yapılır? Fiskegrateng için malzemeler! MasterChef İsveç köftesi tarifi! En güzel İsveç köfte tarifi! İsveç köftesi tarifi nasıl yapılır? İsveç köftesi için malzemeler! Giresunspor Viranşehir kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Giresunspor Viranşehir özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Artvin Hopaspor Tokat Belediye Plevne Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Artvin Hopaspor Tokat Belediye Plevne Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.