Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Mehmet Hacıoğlu)

Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Hoag, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 24-26, 16-25, 21-25

Süre: 78 dakika (32, 20, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Arkas Spor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Arkas Spor, 5'incilik maçları oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise sezonu 7'nci sırada tamamlamak için mücadele edecek.