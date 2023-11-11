Efeler Ligi'nde 9. sırada yer alan Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. İç sahada oynadıkları son maçları kazanan Arkas Spor, taraftarlarını salona davet etti.

Efeler Ligi'nde hafta içinde erteleme maçında konuk olduğu Halkbank'a 3-1 mağlup olarak 9'uncu sırada yer bulan Arkas Spor yarın evinde bir basamak üzerinde yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 6'ncı hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.

İç sahada oynadıkları son iki maçta Cizre Belediyespor ve Akkuş Belediyespor'u mağlup ettiklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Taraftarımızın desteğiyle bir engeli daha aşma hedefindeyiz. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz" dedi.