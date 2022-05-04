Arkadaşının vasiyetini yerine getirip, mezarına Trabzonspor bayrağı örttü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Fenerbahçe taraftarı olan Uğur Güzeler (42), 22 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren arkadaşı Aziz Çavdar'ın, vasiyeti üzerine mezarına şampiyon olan Trabzonspor'un bayrağını örttü. Arkadaşının vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduğu dile getiren Güzeler, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "1996 yılında Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bana bir vasiyet bırakmıştı. 'Eğer bir gün ben ölür de Trabzon şampiyon olursa, mezarıma Trabzonspor bayrağı ser' demişti. Bu vasiyet benim içimde hep uhdeydi. Trabzonspor'un şampiyon olmasını yıllarca bekledik. Nasip bugüneymiş" dedi.

Trabzonlu olan ve babası Kemalettin Çavdar'ın maden ocağında çalışması nedeniyle Ermenek'te yaşayan Aziz Çavdar, 2000 yılında 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çavdar cenazesi Ermenek'te Fincan Tepesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Çavdar'ın arkadaşı Uğur Güzeler, bu yıl Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine vasiyeti gereği mezarına Trabzonspor bayrağı örttü.

Babası Kemalettin Çavdar (70), "Uğur, oğlumun arkadaşıydı. 22 yıl önce oğlum öldü. Trabzonluyuz ve Trabzonspor taraftarıydı. Uğur'a vasiyeti vardı. Uğur vasiyetini yerine getirdi ve bana da sürpriz oldu. Keşke oğlumda bugünleri görseydi" diye konuştu.