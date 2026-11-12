Arjantin Milli Futbol Takımı, Scaloni ile 2030'a kadar yeni sözleşme imzaladı

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Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

Arjantin Futbol Federasyonunun açıklamasında, 2018'den bu yana takımı çalıştıran Arjantinli teknik adam Scaloni ile 4 yıllık yeni anlaşma imzalandığı belirtildi.

Scaloni yönetimindeki Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası ile 2021 ve 2024 Kupa Amerika'da şampiyon oldu.

Kaynak: AA