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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale çıktı. Arjantin'in gollerini Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez atarken, İngiltere'nin tek golü Gordon'dan geldi. Finalde Arjantin'in rakibi İspanya oldu.

Stat: Atlanta

Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (ABD)

İngiltere : Pickford, James (Dk. 82 Burn), Stones (Dk. 90+6 Toney), Guehi, Spence (Dk. 90+6 Rashford), Declan Rice (Dk. 82 OReilly), Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon (Dk. 72 Konsa), Kane

Arjantin : Emiliano Martinez, Molina (Dk. 72 Montiel), Romero, Lisandro Martinez (Dk. 72 Otamendi), Tagliafico (Dk. 81 Lautaro Martinez), Paredes (Dk. 64 Gonzalez), Simeone (Dk. 72 de Paul), Enzo Fernandez, Mac Allister, Julian Alvarez, Messi

Goller: Dk. 55 Gordon ( İngiltere ), Dk. 85 Enzo Fernandez, Dk. 90+2 Lautaro Martinez ( Arjantin )

Sarı kartlar: Dk. 37 Anderson ( İngiltere ), Dk. 42 Lisandro Martinez, Dk. 51 Romero, Dk. 90+4 de Paul ( Arjantin )

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde, geriye düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin finale yükseldi.

Arjantin, Fransa'yı 2-0 mağlup eden İspanya'nın finaldeki rakibi oldu. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası final maçı 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New York'ta oynanacak.

Atlanta'da oynanan karşılaşmada Arjantin'e finali getiren goller son dakikalarda geldi. 85. dakikada Enzo Fernandez ve 90+2. dakikada Lautaro Martinez Güney Amerika ekibi adına golleri atan isimler oldu. Arjantin'in Mac Allister ile iki topu da direkten döndü. İngiltere'nin tek golü ise 55. dakikada Gordon'dan geldi.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da etkili atak geliştirmekte zorlandı.

İngiltere 55. dakikada öne geçti. Sağ kanatta topu kapan Rogers'ın arka direğe yaptığı ortada Gordon topun gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

Arjantin geriye düştükten sonra hücumda daha etkili oldu. 69. dakikada sağ kanatta topla buluşan Messi'nin altı pas önüne yaptığı ortada Gonzalez topa kafayı vurdu, yerden de seken topu kaleci Pickford çıkardı, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 76. dakikada ise de Paul'ün ortasında Mac Allister kafayı vurdu top yan direkten geri döndü.

Arjantin aradığı golü 85. dakikada buldu. Messi'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Enzo Fernandez'in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Arjantin öne geçti. Messi'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Lautara Martinez kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-2.

Arjantin mücadeleyi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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