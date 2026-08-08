İspanyol ekibi Atletico Madrid'in 25 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Thiago Almada, River Plate'e transfer oldu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Arjantinli oyuncu, takımımızda geçirdiği bir sezonun ardından kariyerine Buenos Aires temsilcisinde devam edecek. Atletico Madrid ve River Plate, Thiago Almada'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı." denildi.

Almada, Atletico Madrid'de geçen sezon çıktığı 40 maçta 4 gol kaydetti.

Kaynak: AA