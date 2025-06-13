Arif Ölmez, Gençlerbirliği Başkanlığına Aday Oldu

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Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün yarınki olağan genel kuruluna 1 gün kala Arif Ölmez, başkanlık için adaylığını duyurdu. Kulüp tarihine ve değerlerine bağlı olduğunu belirten Ölmez, daha güçlü ve katılımcı bir Gençlerbirliği inşa etme hedefinde olduğunu ifade etti.

Arif Ölmez, Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Gençlerbirliği'nin yarın gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kuruluna 1 gün kala Arif Ölmez, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ölmez, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün renklerine, tarihine ve duruşuna gönülden bağlı biri olduğunu belirterek, "Bugün sizlerle çok özel bir duyguyu paylaşmak istiyorum: Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanlığına aday oluyorum" dedi.

"Başkan Adayı olarak karşınızdayım"

Bu kararın uzun zamandır içinde taşıdığı bir sorumluluğun, kulübe olan vefanın ve inancın sonucu olduğunu aktaran Ölmez, "Gençlerbirliği sadece bir futbol kulübü değil; aynı zamanda çocukluğumuz, anılarımız, hayallerimiz ve umutlarımızdır. Bu değerli mirası yaşatmak ve yeniden ayağa kaldırmak için yola çıkıyorum. 18 yıl boyunca kulübümüzün yönetim kurulunda farklı görevler üstlenerek hizmet ettim. Bugün ise Başkan Adayı olarak karşınızdayım" ifadelerini kullandı.

"Gençlerbirliği'ni birlikte yeniden ayağa kaldıracağız"

Amacının daha şeffaf, daha katılımcı ve daha güçlü bir Gençlerbirliği inşa etmek olduğunu dile getiren başkan Adayı Ölmez, "Altyapımızdan gelen gençlerimize sahip çıkan, mali disiplini olan, taraftarıyla bütünleşmiş bir kulüp oluşturmak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Yolumuz uzun, sorumluluğumuz büyük Ama inancımız tam. Gençlerbirliği'ni birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Bu yolda sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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