Arhavi'de Herkes İçin Futbol Şenliği Düzenlendi

Artvin'in Arhavi ilçesinde 12. "Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği" düzenlendi. Çok sayıda kız ve erkeğin karışık futbol oynadığı şenlikleri anneler ise hazırladıkları yiyeceklerle takip etti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 12. "Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği" düzenlendi. Çok sayıda kız ve erkeğin karışık futbol oynadığı şenlikleri anneler ise hazırladıkları yiyeceklerle takip etti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 2008 yılında başlatılan, 6-14 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukların karma olarak yer aldığı okul-çocuk futbolu şenlikleri bu yıl 12. kez gerçekleştirildi.

UEFA'nin en iyi Grassroots lideri ödülünün sahibi Arhavili beden eğitimi öğretmeni Fikret Kadıoğlu'nun gönüllü olarak düzenlediği, organizasyonda centilmen oyunculara mavi kart gösterilmesi kuralını da uygulayarak fair-play alanında örnek bir çalışma sergiledi.

Arhavi İlçe Stadyumu'nda düzenlenen şenliklere çocuklar yoğun ilgi gösterirken, anneler ise evlerinde yaptıkları yiyeceklerle çocuklarının müsabakalarının bitmesin bekledi.

Herkes İçin Futbol Koordinatörü emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Fikret Kadıoğlu, çocukların özgürce futbol oynamalarını teşvik etmek, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek öte yandan da çocuklara spor alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini ve sporla ilgili bu ve benzeri faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti. Kadıoğlu konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

"2008 yılında başlattığımız Grassroots Futbol Şenliği'ni bu yıl 12. defa düzenliyoruz. Şenliklerimizde anaokulu öğrencilerimizden ortaokul, öğrencilerimiz kız ve erkek karışık futbol oynuyor. Amacımız çocuklarımıza spor yapma alışkanlığı kazandırmak, hiçbir baskı altında kalmadan özgürce futbol oynamalarını sağlamak ve kendi yeteneklerini sergilemek olduğu ifade etti.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir yaptığı konuşmasında, "Bugün burada çocuklarımızla ve çocuklarımızın velileriyle futbolu yaşatıyoruz. Galip gelme veya galip gelmeme diye bir şey yok. Fair Play ruhu var. Projenin amacı sporun futbolun kültürünü, ruhunu yaşatmak. Çocuklarımı burada hem spor yapıyor hem eğleniyor. Gülüyor sporun ruhunu yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda ise şenliğe katılan çocuklara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan katılım belgeleri verildi. - ARTVİN