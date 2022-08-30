Arguvanspor'da imza şov Spor Haberleri TFF 3.Lig ekibi Malatya Arguvanspor, anlaşma sağladığı 18 futbolcu ile sözleşme imzaladı. TFF 3.Lig ekibi Malatya Arguvanspor, anlaşma sağladığı 18 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Tarihinde ilk kez 3.Lig'de mücadele edecek olan Malatya Arguvanspor, Afyonkarahisar'da kamp çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarına günde çift antrenmanla devam eden mavi beyazlılar, anlaşma sağladığı oyuncularla sözleşme imzaladı. Kulüp ikinci başkanı Mehmet Maden ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Eren'in katılımıyla, Mert Ali Turgut, Muhammed Enes Salik, Mehmet Berber, Enes Filiz, Ogün Karakaya, Fatih Gürden, Ferhat Canlı, Serdar Aslan, Haktan Orak, Burak Efe Yaz, Fırat Güllü, Kubilay Köylü, Muhammed Bilal Barman, Hamza Alper, Avni Kürşat Özmen, Mehmet Kaan Gündüz, Ömerhan Şahin ve Mehmet Süha Yiğit ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Doğu Anadolu ekibi, en az 3 oyuncuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karahisar Malatya Spor Haberler

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