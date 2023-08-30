Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Milli Atlet Salih Korkmaz'ı Makamında Ağırladı

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, milli atlet Salih Korkmaz'ı makamında konuk etti. Korkmaz, başarılarından dolayı başkanı ve Arguvan halkını teşekkür ederken, başkan da milli sporcuya plaket ve cumhuriyet altını hediye etti.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvanlı Milli Atlet Salih Korkmaz'ı makamında konuk etti.

Korkmaz, "Öncelikle yarıştığım ve başarı elde ettiğim her müsabakadan sonra başarımı gerek sosyal medyadan gerekse arayarak tebrik eden ve beni gururlandıran Arguvan Belediye Başkanım Mehmet Kızıldaş'a teşekkür ediyorum. Başkanımız bugün bizleri makamında ağırladı. Yaşadığım dünya şampiyonluğu sonrası bu şekilde bir karşılama, ilgi alakası ve hediyeleri benim için gerçekten onur vericiydi. Arguvan'ı çok seviyorum, şunu da belirtmek isterim başarılarımda benim kadar mutluluk duyan, spora ve sporcuya verdiği desteği her daim hissettiğim kıymetli başkanıma misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. 2024 Paris Olimpiyatlarında ilimizi ve Arguvan'ımızı en güzel şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

Kendisine hediye edilen milli forma için teşekkür eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da milli sporcuya plaket ve bir cumhuriyet altını takdim etti.

Başkan Kızıldaş, "Biz Arguvan Belediyesi olarak sporun her alanında olmaya, sporcularımızı desteklemeye devam ediyoruz. Bugün de milli sporcumuz Salih Korkmaz'ı belediyemizde misafir ettik. Kendisi geçtiğimiz günlerde Budapeşte'de düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonasında 20 kilometre yürüyüş kategorisinde 1.19.49'luk derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota aldı. Salih'i canı gönülden kutluyorum ve ilçe halkımız ile birlikte her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şehrimizin ve ülkemizin gurur kaynağı olan Salih Korkmaz'a 2024 Paris Olimpiyatlarında başarılar diliyorum" dedi.