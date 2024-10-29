Argıncıkspor, 1966 Turanspor'u 4-2 Mağlup Ederek İkinci Galibiyetini Aldı
Kayseri Süper Amatör Küme'de Argıncıkspor, 1966 Turanspor'u 4-2 yenerek sezonun ikinci haftasında ikinci galibiyetini elde etti. Maçta Harun Akhan'ın 4 golüyle öne çıkan Argıncıkspor, rakibine karşı etkili bir performans sergiledi.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de ligin 2. haftasında Argıncıkspor, 1966 Turanspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar rakibini 4-2 yenerek 2'de 2 yaptı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ebu Talha Rasim Köse, Ahmet Yıldız, Muharrem Karaca
Argıncıkspor: Batuhan Kaya, Tahir Can Çeçen (İzzet Kanberlioğlu dk. 65), Halil İbrahim Avcı (Oktay Koçak dk. 46), Mehmet Tahir Kalem, Hakan Albayrak (Hacı Mert Cingöz dk. 86), Can Ölçer (Eren Cem Çelebi dk. 46), Sedat Burak Altay, Yavuz Selim Kılıçaslan, Ali Avcı, Berat Aydemir, Harun Akhan, (Kürşat Yurdagül dk. 65)
1966 Turanspor: Aytaç Aydoğdu (Yaşar Ünal dk. 52), Hüsnü Can Turgut, Osman Kayapınar, Şaban Balaban, Tuğrul Çetin, Kadir Güngör (Ali Taşbaş dk. 36), Enes Bahar, Mustafa Bulut (Muhittin Bahar dk. 65), Menduh Çökük (Tarık Tiryaki dk. 46), Zeki Can Sarı (Eren Akçakoyun dk. 46), Hüseyin Aksoy
Goller: Harun Akhan (dk. 3, dk. 6, dk. 16, dk. 48) (Argıncıkspor), Hüseyin Aksoy (Dk. 50), Eren Akçakoyun (Dk. 82) (1966 Turanspor) - KAYSERİ